歌壇新人林琇琪推出首張台語專輯《無語問蒼天》，自歌唱選秀節目《超級紅人榜》衛冕20關後順利簽約豪記唱片，成為龍千玉、朱海君師妹，她感恩表示：「到現在還覺得很像在作夢，想說怎麼會有這一天，很開心終於當上發片歌手，能擁有自己的專輯。」

從小就熱愛唱歌，林琇琪5歲時父親就會帶著她四處征戰參加廟會、地方各種歌唱比賽，她說：「我比賽都是拿第一名，大大小小一共拿過40多個獎盃，還有獎金、飲水機之類很多獎品。」林爸爸看到女兒這麼有天份與興趣，還特別讓林琇琪去拜師學唱歌，增進歌唱實力。

從小就熱愛唱歌，林琇琪說5歲開始父親就帶著她四處征戰參加廟會、地方各種歌唱比賽，屢次奪冠，曾拿過大大小小40多個獎盃。（圖／趙文彬攝）

30多歲才決定參賽《超級紅人榜》，一路過關斬將順利衛冕20關，林琇琪說是除了是為自己圓夢，也是完成8年前因肝癌過世父親遺願，「在醫院的時候爸爸就跟我說這麼會唱歌、愛唱歌，一定要去比《紅人榜》，之後報名參加比賽，卻在第六關時被打下來，那時候遇到撞牆期，很想放棄不比了，想到要為已在另個世界的爸爸爭光，才讓自己繼續堅持下去」。

因為家中曾開熱炒店，讓林琇琪被粉絲封為「熱炒女神」，她透露父親生病住院後，店已歇業，而在比賽這兩年多的時間，身為單親媽媽的她則是靠著在家鄉南投賣蔥抓餅維生，除了餐車販售外，很有生意頭腦的她另外也在自己粉絲頁出售冷凍蔥抓餅，「餅皮桿麵從頭開始都自己做，一天大概可以賣200個」，林琇琪說近期有跟家人考慮熱炒店重新營業，但時間未定。

被粉絲封為「熱炒女神」，林琇琪表示自幼耳濡目染，在父親身旁邊看邊學，練出一身好手藝。（圖／趙文彬攝）

林琇琪表示自幼耳濡目染，在父親身旁邊看邊學，練出一身好手藝，年夜飯要做出12道菜完全不是問題，「從小在家裡學，自己也有興趣，圍爐的時候家裡也人多，還要拜拜，當然菜色不能太少」，更透露當時在熱炒店時，客人對於她的拿手好菜炒螺肉更是讚不絕口。

提到家中開祠堂，哥哥是乩童、爸爸生前也是乩童，林琇琪說家裡的人都能跟神明溝通，自己也在18歲那年開始發現自己有靈異體質，還曾擔任「桌頭」重任，她形容「就是當問事的翻譯」，自己平時晚上開車也常看到鬼，「我覺得還好，沒有害人之心就好，其實鬼是善良的」。

日前林琇琪和師兄吳俊宏一起飛往印尼演出，因為是第一次出國、第一次搭飛機，心情特別緊張。（圖／豪記唱片提供）

正式成為發片歌手後，日前林琇琪和師兄吳俊宏一起飛往印尼演出，她直言是第一次出國、第一次搭飛機，心情特別緊張。對於歌唱，她說：「就是喜歡，從小到大都很喜歡唱歌，走到哪就要唱到哪？工作人員說我連在車上都會哼哼唱唱，就是喜歡到這種地步，希望自己有一天能夠成為金曲歌后。」

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