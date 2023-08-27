美國佛州傑克森維爾市（Jacksonville）一處非裔社區當地時間26日發生槍擊，一名20多歲的白人槍手闖進俗稱「一元店」的平價商店掃射，釀成3人死亡，槍手隨後自縊。警方表示這是一起種族為目標的槍擊事件，槍手「痛恨黑人」，槍手選在26日犯案，是因為當地5年前也發生另一樁槍擊事件。

HAPPENING NOW: Officials give an update on a deadly shooting at a Dollar General store in Jacksonville, Florida. https://t.co/LOagz5OgDr https://t.co/XuQLqVdJr0 — ABC News (@ABC) August 26, 2023

BREAKING: Three Black people were killed in a racially motivated shooting at a Dollar General store today in Jacksonville. The suspect - a white man in his 20s - died by suicide.



Permitless carry went into effect in Florida last month. https://t.co/udHf8l4Q8I — Shannon Watts (@shannonrwatts) August 26, 2023

綜合美聯社等報導，這起槍擊事件發生在當地時間26日下午2時左右，案發 地點位在愛德華沃特斯大學（Edward Waters University）附近的連鎖平價商店達樂公司（Dollar General）門市內。愛德華沃特斯大學是一所歷史悠久的黑人學校。

警長華特斯（T.K. Waters）表示，這是一起種族為動機的槍擊事件，，「他痛恨黑人」，20多歲的白人槍手犯案時使用葛洛克（Glock）手槍及AR-15半自動步槍。

華特斯說，兇嫌留下的文字訊息顯示，他犯案是因為26日是當地另一起槍擊案的5周年。5年前一名槍手在傑克森維爾市一場電玩比賽中開槍，釀成2人喪命，槍手隨後自戕。

（持續更新）

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