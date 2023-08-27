亞洲綜合格鬥明星「韓國殭屍」鄭讚成宣布退役，他在新加坡UFC Fight Night 225（26日）擔綱主賽對戰前羽量級冠軍霍洛威（Max Holloway），第3回合霍洛威以一記凶猛的右拳KO勝。賽後鄭讚成透過翻譯向全場觀眾表示，這就是他在鐵籠裡的最後一戰了，美國媒體和拳迷讚賞他留下了一個輝煌的格鬥生涯。

今年36歲的鄭讚成2007年加入職業綜合格鬥，主打羽量級，累積17勝8負。他練過自由搏擊、跆拳道、柔道、韓國合氣道、巴西柔術，真正出名是他在2011年加入終極格鬥聯盟UFC，隔年以驚人的連續技打敗「鑽石」波瑞耶（Dustin Poirier）。當時鄭讚成用左右重拳、飛膝、防摔技、蟒蛇絞一氣呵成獲勝，被認為是年度最佳比賽之一。

再厲害的人也不敵經年累月的傷害，「韓國殭屍」的綽號來自鄭讚成勇往直前的打鬥風格，他即使遭到對手重擊也不會退縮。2018年的UFC 139鄭讚成已經占盡優勢仍在最後一刻不斷搶攻，反遭到對手絕殺，但是觀眾喜歡他，因為他的比賽很好看。

生涯最後一戰的鄭讚成依然是積極進攻，結果撐不過霍洛威的鐵拳，賽後他感嘆「已經盡了全力，沒什麼可以付出的了。」也有拳迷擔憂他長期的腦部傷害。獲勝的霍洛威是夏威夷人，他將這場勝利獻給家鄉，悼念毛伊島野火的罹難者。