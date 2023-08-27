公務員又有鐵飯碗之稱，一名男子表示，看朋友考上公務員，也激起他考公職的衝動，但公務員的類別眾多，問要考哪一個CP值最高？多數人指監所管理員（監獄管理員），一個月休假天數可達17天，堪稱是休假最多的公務員，若是四等監所管理員，薪資約4萬8000至5萬4000元。

原PO昨（26）於PTT八卦版指出，朋友考上公務員後，激起他也想考公務員的衝動，他認為警消很疲累，行政又得面對一線民眾，技術類的同事多半是男生，因此排除警消、行政、技術類等3類型公務員工作。

原PO希望公務員考試以好考、不用輪班、加班和薪水多，最好不用面對民眾，辦公室都是年輕女生為佳，問網友「考公務員要考哪個CP值才高？」

貼文引發討論，多數人點名監所管理員，「CP值最高就監所管理員啊！四等錢最多，休假又多」、「問的就是監所」、「監獄，再轉作業導師」。

根據《公職王》網站指出，監所管理員不僅休假多、缺額多，錄取率還超高，因監所管理原屬矯正機關，是實施特殊勤務制度及走動式管理，包括注意收容人的一舉一動、戒護男女收容人，且均由同一性別擔任，因監所管理員須輪班，休假天數可達17天，堪稱是休假最多的公務員。若是四等監所管理員，薪資約4萬8000至5萬4000元。