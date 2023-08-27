新北市新莊區一名40歲黃姓男子，25日上午原想帶母親去吃早餐，卻遭黃母拒絕，雙方因而發生口角，黃男一怒之下徒手推倒母親，致黃母重心不穩、頭撞玻璃門，未料此舉卻竟意外造成母親不治身亡。警方訊後依傷害致死罪嫌，將黃男移送新北地檢署偵辦。檢方複訊後，黃男因涉犯傷害致死罪罪嫌重大，且爭執過程仍有疑點待釐清，昨（26日）晚間向新北地院聲押獲准。

警方調查，黃男25日上午9時許，想帶同居母親曾姓婦人（64歲）出門吃早餐，卻遭到拒絕，母子二人隨即發生口角。過程中，黃男動手推了母親一把，母親往後倒退時不慎撞到玻璃門，當時黃男見母親意識尚且清楚，將母親扶至一旁休息後，認為母親並無大礙，因此並未覺得需要送醫檢查，隨後出門離去。

直至同日傍晚5時許，待黃男胞弟返家，發現母親低聲哀嚎、身體有感不適，後陷入昏迷，黃男胞弟見狀立即打119報案。待救護人員抵達現場後，發現曾婦左眼紅腫、雙腳擦傷，雖有呼吸心跳，卻於送醫途中失去生命跡象，到院搶救後於晚間6時58分宣告死亡。

據悉，死者黃母幾年前罹患中風，因行動不便，大多時間僅能於家中活動，情緒也逐漸易燥，期間皆由黃男兩兄弟輪流照顧。根據附近鄰居對此透露，表示先前已聽聞曾婦（黃母）身體不好，一直以來都是黃男兩兄弟悉心照料，並說「她兒子很好、孩子很乖啊。」

警方訊後依傷害致死罪嫌，將黃男移送新北地檢署偵辦。檢方昨（26日）晚間複訊後，因黃男涉犯傷害致死罪，罪嫌重大，且爭執過程中有疑點待釐清，因此向新北地院聲請羈押，法院也裁准收押。