台日混血女星篠崎泫（本名篠崎翎榕），過去曾在PTT表特版爆紅被網友封為「真實版蘿莉」，2013年以Twinko成員身分出道後，受到不少粉絲的喜愛；近期她透露，自己童年時許多不堪的回憶，從小到大總共住過七個寄養家庭，還曾被養父當作活體獻祭。

根據《TVBS新聞網》報導，篠崎泫在新書中分享許多童年的點滴，她表示，在寫前三章節時，因過去恐怖回憶再度侵蝕她，使她害怕到一度不敢再動筆，其中她透露，曾住在宗教家庭，養父不只有時會將她關在狗籠，還把她當成獻祭活體，且為維持活體的乾淨，儀式前幾天不給她飯吃，讓她半夜餓到吃冷飯，甚至別人吃蛋、給她吃蛋殼，直到上學時被同學糾正，她才知道「蛋殼不能吃」。

事實上，篠崎泫在節目 《單身行不行》曾提到「小時候因為媽媽有心理的疾病，患有憂鬱症與躁鬱症，當時媽媽經濟狀況不是很好，可能沒有辦法再照顧我，從小到大我住過7個寄養家庭，在不同的寄養家庭中成長」。

此外，她也在《小明星大跟班》中坦言，自己每當看到吳宗憲對著女兒噓寒問暖、叫她們「寶貝」時都非常的羨慕，而且也因為童年常換寄養家庭居無定所，導致她有些害怕人群，讓現場來賓聽了相當不捨。