民進黨立委賴品妤日前出席活動時跌倒，指控是追問她雲豹與服貿相關問題的《中天》記者林宸佑推了她，事後民進黨更抹紅《中天》，《中天》因而對民進黨與賴提告。對此，前立委郭正亮點出關鍵，指出並非《中天》特別針對賴品妤，而是各家媒體對她都有疑問。

《中天》25日發聲明表示，賴品妤遭廣大閱聽眾質疑假摔，還抹黑《中天》記者推她，自動二度改口跌倒原因，沒想到竟不知悔改，反而變本加厲，一再發表誹謗並損害《中天》記者及《中天》名譽的言論，公然散布誣指《中天》記者移花接木、跟蹤騷擾、暴力行為、慣犯、及假記者真新聞製造業等等不實指控，《中天》忍無可忍，將對賴品妤及民進黨提出刑事及民事訴訟，也籲請民進黨上下適可而止，不要把台灣人民當白痴。

郭正亮昨（26）日在政論節目《新聞大白話》表示，民進黨現在把這次事件塑造成「記者追問導致賴品妤跌倒」，目的就是要轉移外界對雲豹前董事長賴勁麟相關爭議的目光。

郭正亮直言，雲豹爭議是涉己利益問題，作為區域立委，賴品妤有義務要回答相關問題，她可以給出無法讓人滿意、甚至是跳針的回應，但就是不能拒答。此外，郭正亮還指出，林宸佑當時還拿著綠媒的麥克風，這表示各家媒體都想問這個問題，不是《中天》要針對她。