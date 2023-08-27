新竹市長高虹安上任後，持續針對新竹棒球場的狀況進行追查，更找來美國大聯盟（MLB）的場務單位來台檢測，並在日前公布完整報告，不過化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮認為，大聯盟此舉已介入台灣政爭，將把蒐集到的完整證據提交給大聯盟要求道歉，並號召球迷一同參與連署。

陳時奮昨（26）日在臉書表示，高虹安把新竹棒球場當成政爭工具來追殺前任市長林智堅，而大聯盟則在此過程中扮演了類似幫兇的角色，引薦專家給高虹安，但大聯盟身為運動團體，不應介入台灣的政爭，更不應在民進黨與民眾黨之間選邊站。

陳時奮透露，他已蒐集新竹市政府新聞稿、高虹安臉書貼文等相關證據，將會提交給大聯盟，並建議對方採取三種行動：

一、若高虹安使用「大聯盟」的名號，事先都有獲得直接授權，美國職棒大聯盟有義務對台灣球迷解釋理由。若無充分理由，美國職棒大聯盟應對台灣球迷道歉。

二、若高虹安使用「大聯盟」的名號，只獲得協力廠商的間接授權，美國職棒大聯盟仍要向台灣球迷解釋。若協力廠商逾越契約權限，美國職棒大聯盟應追究法律責任，並為督導不周向台灣球迷道歉。

三、若高虹安擅用「大聯盟」的名號，沒有取得直接或間接的授權，美國職棒大聯盟應對台灣球迷澄清，並追究高虹安冒用名號的法律責任。

「我呼籲台灣的棒球迷加入抗議連署！」陳時奮號召球迷留言進行連署，展現台灣球迷的團結，「連署的人數越多，我們的抗議力道就越強。」