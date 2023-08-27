不少果粉在意iPhone電池健康度，一名女子的手機電池健康度用到僅剩2%，還上傳截圖佐證，讓逾2千網友全傻眼，「請收下我的膝蓋」，但也有人懷疑真實性，認為女子上傳的照片有經後製。

原PO昨（26）日於臉書社團《爆廢公社》上傳手機螢幕截圖，只見她的手機健康度僅剩2%，問「你們最低剩幾%？還再撐嗎？」

電池健康度僅剩2%，引發網友討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文引發逾2千人關注，「是個狠人」、「請收下我的膝蓋」、「才剛走出門就沒電吧」、「2%能用？」、「2%是怎樣？開機就沒電」、「40%幾乎只能使用幾小時而已，那妳2%開機即關機？」但也有人質疑截圖有經過後製，「這應該是82%或92%，原PO把數字改成2%吧？」、「我69%時電池都膨脹到把螢幕撐開了」、「這一定是假的，2%妳的主機板已經掛了」、「修圖的吧！合理推測樓主剩餘92%或82%」。

蘋果曾在官方使用指南中分享維持電池續航力2方法，包括調暗螢幕亮度或開啟自動調整亮度功能，以維持電池續航力；另使用Wi-Fi連接網路，所使用的電力會比行動網路更省電。同時提醒，iPhone放在床邊充電時，千萬不要放在毯子、枕頭或身體下方，應保持通風良好的環境。