澎湃新聞27日報導，大陸醫藥領域腐敗問題集中整治方興未艾，最新一次中國大陸國務院常務會議通過兩個涉醫行動計畫，已有數個省分跟進實施方案，力求3年全面提升醫療品質實施方案。

新華社報導，大陸國務院總理李強25日主持召開國常會審議通過《醫藥工業高品質發展行動計畫（2023－2025年）》、《醫療裝備產業高品質發展行動計畫（2023－2025年）》，以「事關民眾生命健康和高品質發展全域」，為兩分行動計畫定調，要求從「醫藥工業」和「醫療裝備產業」兩方面補短板，給予全鏈條支持，鼓勵和引導龍頭醫藥企業發展壯大，並提到國產醫療裝備升級、人才培養等具體措施。

澎湃新聞報導，兩個行動計畫時間都定在2023年至2025年。據大陸衛健委、中醫藥局今年5月發布《全面提升醫療品質行動計畫（2023-2025年）》，明確行動目標：利用3年時間，在全行業進一步樹立品質安全意識，完善品質安全管理體系和管理機制。行動計畫列出28個具體措施後，還明確了啟動階段（2023年5月—6月）、實施階段（2023年6月—2025年9月）、評估總結（2025年10月-12月）等三個工作階段。

近期大陸數個省分也相繼發布各自的行動方案。《安徽日報》23日報導，安徽省衛生健康委印發《全面提升醫療品質行動（2023—2025年）實施方案》，提出30項具體措施和5個專項行動，計畫用3年時間，全面提升全省二級以上醫療機構重大疾病診療能力和醫療品質安全水準。

安徽行動方案明確一些具體指標。例如，力爭到2025年底，冠心病、腦卒中（中風）、乳腺癌等專病的診療模式和組織形式有創新性突破。全省急性ST段抬高型心肌梗死再灌注治療率提升至80％；全省急性腦梗死再灌注治療率提升至45％。

還有，到2025年底，日間手術占擇期手術的比例進一步提升，安徽全省三級醫院手術患者住院死亡率明顯下降、非計畫重返手術室再手術率不高於1.8‰。住院患者手術後獲得性指標發生率不高於7.5‰。

《雲南日報》25日報導，中共雲南省委辦公廳、雲南省人民政府辦公廳印發了《雲南省衛生健康事業高品質發展三年行動計畫（2023—2025年）》。

雲南的行動方案也明確：國家三級公立醫院績效考核成績穩步提升，省第一人民醫院、昆明醫科大學第一附屬醫院進入全國前50名，昆明醫科大學第二附屬醫院進入大陸全國前100名，省腫瘤醫院進入專科全國前10名，省阜外醫院進入其他專科全國前10名，昆明市兒童醫院進入專科全國前8名，省中醫醫院進入全國前15名。

7月下旬，為期1年的大陸全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作拉開帷幕。集中整治背景是，大陸衛健委稱，醫藥領域腐敗問題依然存在，特別是近年來查處的一些「關鍵少數」、關鍵職位人員，利用權力尋租、大肆收受回扣、行賄受賄等案件，嚴重稀釋了醫藥事業改革發展紅利，蠶食民眾權益，既掣肘醫療、醫保、醫藥事業改革發展，又影響行業形象，也危害醫藥衛生領域絕大多數人的利益。

大陸《法治日報》報導，對比通報醫藥腐敗案例可發現，大陸醫藥腐敗具有鮮明特徵：腐敗問題主要集中於藥品、醫療器械、耗材等招標採購環節；發生在學術交流、出訪等過程之中；一些行業協會成為腐敗的仲介和重災區。

澎湃新聞報導，如果說醫藥領域腐敗問題集中整治工作是對「關鍵少數」加強監督執紀執法，那麼近期大陸從中央到地方一系列涉醫行動計畫，便是如國常會強調，是打牢衛生健康事業的重要基礎，理順了被部分腐敗問題掣肘的醫療、醫保、醫藥事業。