大谷翔平驚傳右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷，天使球團因為「疏於照護」也被罵慘了，美國《新聞日報》引述天使總管米納西安（Perry Minasian）的話，大谷在例行賽就有手臂痠痛疲勞與肌肉抽筋的問題，但是球團除了讓他跳過投球先發之外就沒有做出任何預防措施了，而且據稱是大谷的要求。

米納西安說1個多月前大谷翔平手指抽筋，球團曾向大谷提議進行磁振造影檢查（MRI），如果有檢查或許就能發現受傷徵兆，不過大谷以及他的經紀人沒有接受，他們認為手指抽筋沒那麼嚴重。後來大谷發現右手肘痠痛為時已晚，造成大家都不願看到的結果。

然而在球迷看來，大谷就是在天使球團照看之下受傷的，無論他們要承認錯誤還是卸責給大谷警覺性不夠，那始終是天使的疏失。如果球團現在破壞雙方的互信，季外重簽大谷的難度也會增加。天使總教練內文（Phil Nevin）解釋球員拒絕MRI檢查並不罕見，內文自己在球員時代就多次拒絕檢查，而且球員大多也不喜歡被強迫休兵。

兩次韌帶重建手術也不等於投球生涯報銷，例如遊騎兵投手艾沃迪（Nathan Eovaldi）就在本季投出生涯最佳表現（11勝3負、自責分率2.69）。大谷目前在尋求其他選項，依照往例開刀是難以避免的，成功躲過開刀的投手非常稀少，最著名案例是洋基時代的田中將大。