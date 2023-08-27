韓國男神車仁表（車仁杓）因演出經典韓劇《火花》爆紅，被稱為「韓流始祖男神」，1995年他宣布與演員辛愛羅結婚，兩人婚後除生下兒子外，還領養了兩個女兒；然而，近日辛愛羅在節目上自爆兒子在學校遭同學霸凌，而在得知兒子遭欺負原因後，讓她感到「血液都在倒流」相當不捨。

辛愛羅25日上YouTube網路節目《吳恩英的願望清單》中，她提到，其實老公車仁表並不是自己喜歡的類型，後來是因對方說的流利英文，還經常照顧劇場工作人員，最後才因戲生情。

然而，兩人婚後育有3名子女，由於辛愛羅經常到孤兒院做公益，陸續在2005年、2008年領養了兩個女兒，而辛愛羅此舉對於韓國家庭重視親生血脈傳統，有相當程度的影響，而她認為領養是從上帝得到孩子的另一種方式，因此也將領養的女兒視為己出。

不過，辛愛羅話鋒一轉透露，大兒子在學校慘遭欺負「當時我的兒子還小，但因為他是藝人的兒子就被當成欺負的對象了。有同學在樓梯上就一把用力推我兒子的胸口，或是勒索取財，甚至還把我兒子的襪子、內衣塞到馬桶中。我聽到的時候，整個人都覺得血液倒流了」影片曝光後，也讓外界相當驚訝，名人孩子的身分不僅並未能成為保護，反而惹上麻煩。