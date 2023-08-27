日本日前開始將福島核廢水排放入海，引發各界擔憂，我駐日代表謝長廷昨（26）日於臉書舉台灣北投溫泉、日本玉川溫泉為例，稱其實微量的放射性元素反而對身體有益。對此，新黨北市議員侯漢廷怒轟謝長廷是在「公蝦小」，並反問謝怎麼不親自去泡核處裡水？

侯漢廷昨深夜於臉書指出，日本排放核事故處理水，謝長廷不僅不抗議，還為之護航，「公蝦小！核處理水跟溫泉能比嗎？謝長廷怎麼不親自去泡核處理水？還是謝長廷腦袋都是核處理水，才會如此『健康』？」

侯漢廷強調，以技術上來說，經過科學處理的核事故處理水，確實可以符合食用水標準，但現在的關鍵在於，日本有無經過國際原子能總署的查驗，且執行過程有無瑕疵、有無多方聯合監管？

「民進黨執政，有無要求派核能專家查看，處理水程序一切完備？有無對此與日方展開談判，要求交換經貿或其他利益？」侯漢廷痛批，面對日本排放核廢水一事，民進黨全盤投降，甚至「助」日代表還鬼扯溫泉護航，這才是令人憤怒之處。