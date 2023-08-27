一名多元性別友善司機昨（26）日上午乘載3名男性乘客，從畫面可見，其中副駕駛座上的中年男子一上車即以異樣目光打量司機。待車子正式上路後，司機善意提醒該名男子繫上安全帶，未料男子不僅未遵守規則，反要求司機關掉車上音樂；司機再次囑咐他繫好安全帶，男子仍不予理會，司機無奈關上音樂，第三次請男子繫上安全帶，沒未料他這一次竟直接開門下車，並對司機稱「沒辦法付錢」。眼看司機準備報警處理，男子竟脫口大罵司機「人妖」。

事後，該名司機友人將這段行車記錄影片上傳至臉書「爆料公社」，並表示他的這位朋友是一名多元性別友善司機，不偷、不搶、不騙，工作努力。

司機友人強調，身而為人，人人平等，若不喜搭乘多元性別友善計程車，大可拒絕搭乘，而非侮辱他人性別氣質、性向，甚至一度拒絕付錢。他也說，司機本人已經提告，「這種人，就是要告起來。」

網友見狀，也紛紛留言暖心聲援：「惡劣，真的要告他」、「多元司機怎麼了嗎？如果連尊重別人都無法學會，那你還是別當人了」、「就一個老屁股在那邊xx」。