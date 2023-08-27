（影片/ 翻攝自爆料公社）

新竹縣峨眉鄉眉湖（25）日發生溺水意外，23歲江姓男子與友人在峨眉湖玩立式划槳，掉落湖中溺水，新竹縣消防局據報前往搶救，搜救至晚間許未發現江男身影，隔天（26）日再調派潛水人員持續搜索，並於上午9時40分發現江男遺體。對此，民俗命理學家楊登嵙表示：「這就是標準的抓交替。」

根據事發影片畫面，民俗命理學家楊登嵙表示，此案中須特別注意2項要點，首先是「落水地點」，好兄弟白天時因為害怕陽光，往往喜歡躲藏於大樹旁或是橋下，如若靠近它，人一旦運勢低迷則易被「抓交替」。

另，楊登嵙針對「江男掙扎畫面」再進一步指出，這與一般溺水並不太一樣，按照人的本能，江男若不小心滑下應會先抓著船，或是身體於水面浮沉、掙扎3至5分鐘。楊登嵙認為，從影片觀察，江男卻仿佛被一股神秘力量往下拖曳，甚至連頭都起不來，就直接往下沉去。

楊登嵙提醒，農曆七月鬼月好兄弟放假，若沒事盡量避免至沒有救生員的河邊、溪邊、海邊玩水，以免被「抓交替」當替死鬼。他也呼籲，鬼月間盡量避開釣魚活動，因為於農曆七月，釣魚也歸為殺生，恐怕易引來好兄弟，也可能怕釣上岸的魚，是好兄弟的變身報復。

江姓男子（25）日於峨眉湖溺水，新竹縣消防局（26）日再調派潛水人員繼續搜索，發現江男時已明顯死亡。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

回顧本案，江男與友前（25）日一行人從綠光水岸咖啡進入峨眉湖晚立式划槳，過程中江男意外溺水，沉入水中後失蹤，經消人員及潛水人員搜救5小時仍未被尋獲。

搜救人員於昨（26）日上午持續進行救援行動，後於上午9時40分發現江男遺體。

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