宜蘭縣礁溪鄉昨（26日）上午發生一起死亡車禍，23歲張姓男子騎乘重機行經玉龍路與大塭路口時，遭到67歲吳姓駕駛闖紅燈高速猛撞，張男當場噴飛慘死，而事發時的恐怖畫面也曝光。初步了解，吳男當時在安撫車上的3歲女兒，疑似分心未注意前方號誌，才釀成悲劇，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

從路口監視器畫面可以看見，吳男當時開車行經大塭路東往西方向行駛，闖紅燈高速撞上從玉龍路、由南往北行駛的張男，張男當場連人帶車噴飛2層樓高，撞上路旁的超商後落地，撞擊力道之大，導致汽車及重機均零件四落、嚴重損毀，景象令人怵目驚心。

根據調查，23歲張男騎乘重型機車行經事故路口時，與闖紅燈的吳男發生車禍，還波及路邊1輛自小客車及超商。張男送醫急救後仍宣告不治，經警方酒測，雙方均無酒駕情事。

據了解，肇事的67歲吳男當時為了安撫哭泣的3歲女兒，疑因分心未注意前方號誌而闖紅燈，吳男事後坦承一切疏失，並強調會負起所有法律責任，而張男家屬接獲通知後，悲痛完成相驗程序，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。