台灣21歲女孩小慧有「不敗大胃王」封號，近來參加綜藝節目《火力全開大胃王》舉辦的「世界大賽」，開賽僅花31秒就吃完一塊炸雞，順利晉級8強，不過近來知名大胃王菅原初代、高橋知成相繼病逝，讓外界不免擔憂起她的健康狀況，對此，她也親自說明此事。

大胃王小慧日前參加《2023火力全開大胃王世界大賽》，也是台灣睽違7年後再次有人參賽，她先是挑戰30分鐘吃炸雞，沒想到吃完第一塊僅花31秒，最終結果則是吃了37塊，順利晉級8強，接著挑戰10公尺壽司細卷，小慧僅耗時19分15秒就完食，打破大胃王始祖赤坂女王曾以36分4秒完食6公尺壽司細卷的紀錄，超狂成績讓主辦單位驚呼連連。

【大胃王極限挑戰】全台灣唯一成功！單人完食12公斤爌肉飯（碗重5.5kg）｜老闆喜頒獎金3000元｜【小慧就愛吃】大食い｜food challenge｜mukbang｜먹방｜eating show 。（影片／小慧就愛吃 シャオホイYoutube）

不過昔日知名大胃王近來陸續傳出離世噩耗，像是高橋知成生前有厭食症，菅原初代則是因為大腸癌離世，讓外界不免擔憂小慧的健康狀況，根據《自由時報》報導，小慧表示家人很支持她的決定，加上很喜歡吃東西才會當大胃王，不會為了比賽過度逼迫自己，至於身體目前相當健康，公司也會定期幫她安排健康檢查。

【新加坡大胃王挑戰】沙嗲20分鐘內完食260串？！人氣爆棚還有人打賞｜【小慧就愛吃 シャオホイ】大食い｜food challenge｜eating show。（影片／小慧就愛吃 シャオホイYoutube）

小慧平時經營「小慧就愛吃 シャオホイ」粉絲專頁及YouTube頻道，雖然難免收到負面評論因而走心，但她表示還是會有許多粉絲暖心鼓勵，都成為繼續走下去的動力。