教育部青年署辦理「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，由王冠云、彭怡惠、李旻珊三人組成的「西服研究生」團隊，走訪台灣從北到南7家傳統西服店，發現他們之所以能屹立不搖，除了堅持精緻客製化及傳統手工技藝的職人傳承，也進行了許多創新，有些更針對女性西服需求採取新的做法及策略，讓傳統西服也能變成一種快時尚。

「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，鼓勵青年自主規劃多面向的壯遊企劃，進而開拓視野、培養自主學習及團隊合作能力，同時探索臺灣在地文化特色。

「西服研究生」團隊採訪過程中，感受到老闆們對西服產業齊心的熱忱。凱恩洋服創辦人范樓達說道，面對技術傳承斷層，除了不斷提升技術以及產業同心協力外，更應該順應趨勢，致力發展品牌以及社群行銷。

而面對現今女性不斷提高的西服需求，禮德西服的二代接班人Heidi表示，身為女性，期許自家品牌能夠拓展年輕族群的穿衣選擇，打破女性只能選擇成衣西服的窘境，並了解客人的選擇「動機」，透過西裝知識推廣及創造適用情境，更能夠引起顧客對於訂製西裝的需求。

團隊也發現，在面對快時尚風潮衝擊，也有部分西服業者推出價格較訂製西裝低的精緻成衣西裝及配件產品，以因應市場需求，吸引不同的族群。

為了調查大眾對於訂製西服的了解程度，團隊走上街頭採訪民眾。其中一位女士提到，她認為西服可以是休閒穿搭或是家居服，也想訂做一套螢光色的西服。這個回饋讓團隊印象深刻並激發思考，十分呼應團隊想藉由社群表達「西服，不該是難以親近的服裝文化」的理念。

團隊在街訪過程中也發現約有80％的青年對於訂製西服的價格與流程尚不了解，表示在青年客群中，訂製西服市場發展仍有限，團隊期許在努力推廣下，可以讓青年更加了解西服文化。