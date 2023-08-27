加拿大近期和中國的關係緊張，但兩國似乎試圖在其他領域上尋求合作空間。加拿大環境部長吉爾伯（Steven Guilbeault）26日啟程前往北京，將參加在當地舉行的治理氣候變化和維護生物多樣性的會議，而他也將是4年來首次訪問中國的加拿大部長。

路透報導，新冠疫情結束後，法國、德國等七國集團（G7）成員國陸續派出氣候代表訪問中國，美國總統氣候特使凱瑞也在上月訪問中國參加類似會談。

吉爾伯將參加28日到30日舉行的中國環境與發展國際合作委員會的年度會議。吉爾伯表示，希望雙方能就一些有關氣候變化的議題進行公開和坦率的討論。他指出，加拿大和中國都是排放大國，或許雙方有能夠合作的方法。

吉爾伯續指，他希望討論的兩個重要議題是甲烷減排和全球再生能源目標，而在聯合國今年晚些時候舉行的氣候變化會議之前，這兩個議題正被討論。「甲烷排放方面有很多容易實現的目標」，他說，「這是我們能夠與中國政府進行的一個討論，我們或許能夠共同努力」。

吉爾伯也強調，他還希望跟進加拿大去年年底召開並由中國主持的聯合國自然峰會，該峰會達成一份保護生態系統的全球協定。

報導指，加拿大在與中國的緊張關係中，尋求中國在氣候議題上進行合作。加拿大最近指責北京干預了前兩次的聯邦選舉，並在2021年前就被拘留的兩名加拿大男子進行了長期的對峙。