日本近期開始排放福島第一核電廠核汙染廢水，引起國際強烈反彈，但駐日代表謝長廷卻聲稱，微量放射性對身體有益。對此，國民黨立委賴士葆砲轟謝長廷，指他的行為根本是只為日本服務的「助」日代表，「蔡政府到處充斥這些厚顏無恥的官」。

謝長廷昨（26）日晚間在臉書發文表示，世人對放射性物質議題有些敏感，微量的放射性元素反而對身體有益，他以北投溫泉與日本的玉川溫泉為例，指出兩地都有含微量放射性元素鐳的「北投石」，經研究發現，其對健康有益。

賴士葆今在臉書發文砲轟，謝長廷這番說法，「真的把自己當成『助日代表』，只為日本大哥哥服務」；賴提及，除了謝，農業部長陳吉仲在萊豬進口時，也曾聲稱萊克多巴胺就像人需要吃維他命一樣，蔡政府到處充斥著為了政治利益，把吃毒說成吃補的無恥官員，難怪會有6成以上民意渴望政黨輪替。

而針對外界批評，謝長廷今早於臉書回應，福島排放處理水問題，台灣方面已經有超黨派共識，那就是要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測，世界先進國家看法也一樣，且他昨天是談的北投溫泉、玉川溫泉中鐳元素的效果，並沒有涉及核廢水相關話題。