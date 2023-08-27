強颱蘇拉目前位在呂宋島東北方海面，向南南東前進，氣象達人彭啟明表示，預測路徑會在今、明兩天轉圈後，未來接近台灣時逐步收斂，最大機會是往恆春半島接近，往北或往南修正也有可能，預計周二可能會發布海、陸警，周三、周四（30、31日）風勢與雨勢大。

彭啟明今早在臉書發文，今年第9號颱風蘇拉已經成為強烈颱風，預測路徑上今、明（27、28日）兩天轉圈後，未來接近台灣時的將逐步收斂，預期最大機會還是往恆春半島接近，往北或南修正也都還有可能，建議可以先照目前預測，提前做好防颱準備。

颱風預期最大機會還是往恆春半島接近。(翻攝自彭啟明臉書)

彭啟明表示，模擬預測圖顯示，強颱蘇拉的颱風眼清晰可見，這幾天的天氣仍非常晴朗，關鍵還是周二（29日）可能發布海、陸警等各種警特報，周三、四的風勢及雨勢。

根據中央氣象局資料顯示，強颱蘇拉中心位置在鵝鑾鼻南南東方610公里海面上，以每小時8公里的速度，朝南南東前進，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑80公里。