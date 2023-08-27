日本日前開始將福島核廢水排放入海，引發各界擔憂，我駐日代表謝長廷昨（26）日稱其實微量的放射性元素反而對身體有益，招致不少批評，對此，謝長廷稍早指出，美國曾有研究證實這項說法，「我並沒有看過推翻其說法的正式研究。」

謝長廷今日上午於臉書提到，福島排放處理水問題，台灣方面已經有超黨派共識，就是要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測，世界先進國家看法也一樣，只有中國大陸由於政治因素，夥同香港澳門抵制抗議，「其實，我昨天是談的北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，並沒有隻字涉及核處理水。」

另外，謝長廷表示，幾十年前美國教授Thomas Donnell Luckey曾受NASA委託，研究太空人在放射性較高的地方生活對其健康的影響，經過十多年研究得出結論，就是低度放射線反而對健康有益，後來不少研究報告肯定這項說法，這也是激活療法（Hormesis）的依據。

謝長廷說，雖然世界各地都有健康中心進行激活療法，但當然也有人反對、不以為然，可是他並未看過推翻該說法的正式研究。