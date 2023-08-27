一名女子表示，和男友第一次做愛，由於對方的生殖器短如「奈米」，讓她完全無感，但男友不斷問她舒不舒服，崩潰問該怎麼回答才不傷對方自尊心，網友紛紛提出意見，如「可以跟男友說，你針灸技術很好」、「跟他說我性冷感」等，但也有人建議實話實說，不必隱瞞。

原PO前天（25日）於臉書社團《匿名公社》指出，和男友穩定交往一段期間，才發現對方的生殖器短如「奈米」，做愛時完全無感，但男友對自己很有自信，不斷問「有沒有高潮？舒服嗎？」她無奈問「該怎麼婉轉跟他說實話，比較不傷人？」

貼文引發逾2千人朝聖，「你針灸技術很好」、「問他：你進來了嗎？」、「你那邊的尺寸好害羞」、「問他說，你是不是知道我剛好缺牙籤剃牙」、「你做得很好，下次不要再做了」、「我性冷感」。

但也有人說不需要隱瞞或美化說詞，「就直接講啊！這種事情沒什麼好演給他自信心」、「表達真實感受，祝福他下一個會更好」、「雖然很傷人但抱歉，真的沒辦法」、「還沒有結婚的話快跑」、「他都有自信這樣問你了，那還有什麼不好意思回」。