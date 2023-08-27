PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股近期大洗三溫暖，週四反映輝達財報大好喜訊，但週五則受到聯準會鷹派再起的擔憂，指數大跌近300點，目前市場聚焦週末的JacksonHole會議，屆時聯準會釋出的看法，將攸關未來利率政策走向。整體來看，台股近期將在季線至半年線間震盪整理，不過從中期趨勢分析，目前季線、半年線與年線仍維持上揚的走勢，長線趨勢仍偏多看待，隨著第四季企業獲利可望恢復正成長，創高機率則較大，如出現帶量止穩訊號，建議以趨勢題材股為布局首選。

孫傳恕說明，雖然市場對於通膨議題鈍化，然聯準會對於升息的態度仍將影響市場投資情緒，因此JacksonHole會議釋出的方向仍可能造成市場波動，根據最新FED Watch顯示，市場預期11、12月升息一碼的機率雖較7月預測時上升，不過至年底前利率水準將保持於5.25%至5.50%的機率仍超過半數

安聯投信台股團隊表示，根據團隊調研不論中美兩地大型CSP廠商近期都在積極採購AI伺服器，下半年供應鏈將進入密集出貨期，而對明年訂單展望更是持續上修，顯示AI需求並非空談，而是正在快速發生。

就機會面，安聯投信台股團隊表示，由於AI硬體供應幾乎全由台灣廠商包辦，AI解決方案包括伺服器、網路通訊、散熱及電源等產值都有大幅提升，因此市場樂觀看待台灣廠商獲利成長，雖短期股價漲幅已大，但不可諱言相關主題獲利有望自今年下半年陸續發酵。

日盛上選基金研究團隊表示，美人工智慧(AI)晶片大廠財報優異，可關注AI概念股是否持續成為盤面反彈重心，相較大盤強勢族群亦可同步關注。台股產業方面，目前許多台廠供應鏈AI領域營收在Q2比重仍不高，但觀察7月營收和出口狀況，AI 動能確實開始醞釀，明年台廠在更多AI應用增長下，對營收貢獻也會有所增加；AI伺服器趨勢下，UBB通用基板使用更高層數與更高階材料，將帶動上游的銅箔基板(CCL)價量上揚，且對於CCL業者產品組合優化仍具正面效應，中長期營收獲利具成長空間。