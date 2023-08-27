女星解婕翎擁有甜美臉蛋及火辣身材，出道後就受到不少粉絲喜愛，如今更從「宅男女神」搖身為「電競女神」，而日前她在社群上大方認愛知名實況主6tan（六嘆），得到許多粉絲祝福；不過近日她卻遭誤傳「私密片外流」讓她相當無奈。

一名網友先前在臉書社團「爆廢公社二館」上傳新聞截圖，可見標題提及「百萬美女網紅被男友出賣私密片外流」，一旁在附上解婕翎的自拍，更透露手上有相關影片，引起其他人熱議，不過仔細對比後可發現照片兩邊是不同人，因此有人推測只是剛好雙方都是金色長髮造型，才導致誤會。

對此，解婕翎在IG限時動態中傻眼直呼「是在哈囉」，「右邊那是我的照片，跟左邊是不同人好嗎！要真的是要轉發新聞的話，也要搞清楚狀況。新聞內容不是我」。

解婕翎無奈發文回應。（圖／擷取自解婕翎IG）

事實上，新聞截圖中的主角是大陸網紅詹白白，據悉，詹白白男友未經女友同意，擅自登入她的抖音帳號，將兩人親密的影片上傳，儘管片中雙方僅親吻，沒有其他不雅行為，點閱數仍衝到近2千萬，事後詹白白將影片下架，讓不少網友酸她炒作。

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