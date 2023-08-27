知名YouTuber魚乾頻道有126萬訂閱，在IG有近33萬粉絲追蹤，以生活、美食、開箱等題材影片走紅。7月她從台中北上參加活動，未料在高速公路遭後車追撞，導致她後車廂全毀。

7月8日，魚乾從台中開車到台北參加蔡阿嘎辦的活動，路上遇前方駕駛緊急煞車，魚乾見狀跟著緊急煞車，但後車卻來不及減速而撞上魚乾的車。魚乾隨即報警處理，也到國道公路警察局泰山分隊做筆錄。

魚乾透露，當天晚上覺得生氣又難過，看著腳上的瘀青，一度氣到睡不著覺。後續她則請保險人員幫忙處理，一直到8月22日才終於拿到事件的分析表，幸好結果出爐，她未被發現肇事因素，且經保養廠估價修好費用要16萬，她藉此提醒粉絲保險及注意交通安全。

不少粉絲留言「還好人沒事，希望大家行車平安，如果發生意外記得冷靜處理喔，行車記錄器跟保險都很重要，自己保護自己的權益」、「還好人沒事，希望大家行車平安，如果發生意外記得冷靜處理喔，行車記錄器跟保險都很重要，自己保護自己的權益」、「魚乾好堅強！！！沒辦法想像自己遇到這種事情還能夠很冷靜。」