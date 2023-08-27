台灣大「MyMoji元宇宙分身製造艙」即日起至9月1日進駐永春高中，520位新生以班級為單位，魚貫而入走進充滿科技感的製造艙，30秒完成3D數位分身，學生直呼有趣。新生蔡同學表示，以前只有玩過拍貼機，但照片是平面，現在MyMoji竟然能產出自己獨一無二的3D數位分身，還能製作成社群貼圖，非常新奇。
台灣大MyMoji服務，360度由上至下環繞拍攝，只需站定3秒，一次性全身拍攝，30秒即可產出能動能跳的真人3D數位分身，除了能拍攝AR影片，讓真人與分身虛實同框，還可結合動態Line/GIF貼圖，享受個人化社群體驗。MyMoji去年11月正式對外宣傳，用戶數累積至今年6月已破萬人，今年1月到8月用戶數年成長近160%，今年上半年MyMoji APP下載數更較去年同期年增1倍，虛擬分身貼圖數破5萬張製作，並開發600組以上主題貼圖供用戶選擇。
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