海軍陸戰99旅步一營支援連一名中士，昨（26日）與友人於台南市中西區康樂街聚餐飲酒，結束後該中士竟酒後自行騎機車返家，途中與民眾發生發生擦撞，警方獲報到場，經酒測後，中士酒測值達0.42，被依公共危險罪移送台南市第三分局海南派出所偵辦，詳細事故原因仍待調查釐清。而軍方召開懲評會，中士後續依三大過撤職。
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