步入中年，不能不考慮老後失智風險。世衛統計全球失智症患者逾5500萬人，每年激增近1000萬例，2050年恐達1.53億人。英國牛津大學追蹤近22.5萬人14年，從失智症風險因子之中找出預測力最強的11項納入新開發的風險評分工具，準確度更高，高風險者可及早因應降低罹病率，有助預防40%病例發生。

英國《電訊報》、《衛報》與美國《財星》等媒體報導，牛津大學最新研究從28項已知失智風險因子篩出最有力的11項關鍵預測因子：年齡60歲以上、教育程度低、糖尿病史、憂鬱症病史、中風病史、父母失智症病史、經濟弱勢、高血壓、高膽固醇、獨居、性別為男性。11項因子多與生活方式有關，中年人改變某些行為習慣如戒菸、減肥、減少飲酒量、治療高血壓等，可預防40%失智症病例。

牛津團隊檢視英國人體生物資料庫（UK Biobank）、「白廳二期」（Whitehall II）2項大型長期研究數據，參與者年齡50歲至73歲，前者22萬762人、均齡60歲，協助「英國人體生物資料庫失智症風險評分」（UKBDRS）工具開發；後者2934人協助驗證，均齡57歲。

研究團隊也檢視參與者是否有特定基因APOE e4，這是已知失智風險因子，UK Biobank與「白廳二期」各15萬7090人、2315人帶此基因。UKBDRS併入APOE因子稱為UKBDRS-APOE工具，追蹤14年間兩研究各3813人（2%）、93人（3%）患失智症。

及早認識失智症狀與風險因子，有助預防與因應。

先前澳洲、芬蘭、英國已各開發一種廣泛使用的風險評分表。牛津研究指，UKBDRS-APOE準確度最高，UKBDRS緊追在後，單以年齡評估名列第三，其次才是現行3種評分工具。

研究論文主要作者、牛津精神病學系博士後研究員帕特爾（Raihaan Patel）指，UKBDRS-APOE具明顯優勢，可當作初步簡易篩查工具，讓高風險者優先進一步檢查。共同作者、牛津精神病學系副教授蘇里（Sana Suri）說，評分呈現的是機率，不代表確定罹病，11因子重要程度各異，部分可由改變生活方式或治療讓風險降低，「年長、APOE風險最大，但糖尿病、憂鬱症、高血壓等可變因素也是關鍵，比如，這些疾病患者失智風險比沒有這些疾病的同齡者高3倍」。

研究成果24日登上期刊《英國醫學期刊－心理健康》（BMJ Mental Health）。