24節氣中的處暑（23日）上周三才過，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享處暑後好運降臨的前4名生肖，依序是生肖龍、鼠、豬、兔，其中第1名的生肖龍有望獲得意外收入，不僅能靈活掌握支出進而增加財富，投資方面更可運用資源和智慧帶來穩定收入，可好好把握。

▍第4名：生肖兔：貴人相助

生肖兔在處暑後人際關係能獲得好表現，此時有貴人出現，例如老師、長輩、朋友將扮演重要角色，給予寶貴的指導、建議、提供資源，甚至帶來意想不到的機會。這段時間能感受到身邊這些關愛和支持，藉此取得更多成就，同時保持開放心態與人互動和學習，就能夠受益良多，謹記需尊重和珍惜來自貴人的善意，締造更加美好的未來。

▍第3名：生肖豬：桃花盛開

生肖豬在處暑後桃花運將如夏日微風，輕輕吹拂，彷彿迎來了甜蜜的繁花季，和諧將伴隨著每一刻，對於有伴侶者而言，可增進默契和信任，互相理解讓關係更牢固；單身者則是能遇到心儀對象，有望展開美好的戀情，無論感情現狀如何，這個時期會是愛情綻放的季節，讓心靈與溫暖同行，可趁著這股桃花暖流，敞開心房，迎接生活美好的愛意。

▍第2名：生肖鼠：事業上升

生肖鼠在處暑後將迎來事業上的好運，就如秋風送爽，工作能有所突破和進步，努力和才華能獲得主管認可與支持，使他們更加有動力，此時有升職加薪的機會，或轉換到更理想的工作環境。他們決定事情的魄力和勇氣將在這個季節達到高峰，無論如何都有利於發展，可好好把握這股積極能量，為夢想和目標奮力前行，有望成就非凡。

▍第1名：生肖龍：財運豐收

生肖龍在處暑後能享受到財運的幸運時光，就如秋日的豐收，財富將不期而至，有望獲得意外收入或投資回報。這段時期能夠靈活掌握支出，進而增加積蓄，為未來帶來更多可能性，更有能力實現夢想和計劃，同時也適合思考投資和財務策略的時刻，運用資源和智慧擴大財富版圖，但依舊需謹慎對待財務風險，保持謙虛和理智，才能確保穩定的繁榮。