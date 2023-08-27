徐薇縱橫補教業30多年，除了是知名補教名師，也是幸福人妻一枚，她和老公江正明結婚33年，育有高材生兒子江大成，而昨（26日）是江正明62歲生日，徐薇就放閃曬33年前婚紗照，並甜蜜寫下：「在台大校園拍的婚紗倆人一臉呆萌，殊不知後面三十幾年的驚滔駭浪」。

照片中，徐薇頂氣質包頭、身穿澎袖白紗入鏡，當年僅20出頭的徐薇，擁小巧瓜子臉、精緻五官，絕美模樣狂噴仙氣，江正明戴著金框眼鏡入鏡，甜蜜被徐薇摟入懷中，徐薇放閃曬33年前婚紗照，畫面散發滿滿粉紅泡泡，徐薇還甜蜜發文：「今天是腕龍62歲生日，就不ㄘㄟˊ壽星吧，上週我們結婚滿33年了，在台大校園拍的婚紗倆人一臉呆萌，殊不知後面三十幾年的驚滔駭浪」。

徐薇感性寫下：「人生真的很短...愛人先愛己，謀愛先謀生。妳自己過好了，全家就好！和薇寶們共勉」，網友紛紛讚：「師丈年輕真的有像蘇有朋」、「老師好美，氣質真好！」、「好讚的婚紗照 老師真的天生美人胚子耶 師丈也好帥氣喔」、「又帥又美」。

徐薇和老公交往4個月就閃婚，當年到東京迪士尼度蜜月，如今夫妻攜手走過33個年頭，兩人今年1年還特別選在徐薇生日重返當年蜜月地，並買了一組米奇、米妮玩偶，象徵兩人永恆不變的愛情。