為維護景福宮遶境周遭交通秩序，桃園分局將派遣警力實施彈性交通管制。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

為維護景福宮遶境周遭交通秩序，桃園分局將派遣警力實施彈性交通管制。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

有百年歷史的「慶讚中元水燈排遶境」活動，活動高潮在行經桃園大廟景福宮時「豎燈篙」向神明致意。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

有百年歷史的「慶讚中元水燈排遶境」活動，活動高潮在行經桃園大廟景福宮時「豎燈篙」向神明致意。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

有百年歷史的「慶讚中元水燈排遶境」活動，活動高潮在行經桃園大廟景福宮時「豎燈篙」向神明致意。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

有百年歷史的「慶讚中元水燈排遶境」活動，活動高潮在行經桃園大廟景福宮時「豎燈篙」向神明致意。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

有百年歷史的「慶讚中元水燈排遶境」活動，活動高潮在行經桃園大廟景福宮時「豎燈篙」向神明致意，今年由景福宮主辦的「中元文化祭」，從27日連2天超渡法會、29日晚會和遶境放水燈、30日中元普渡，並將普渡品捐贈予弱勢團體做公益。桃園分局交通組長林健祥表示：29日晚間6時起之遶境活動，因為行經桃園市區主要道路，為維護交通秩序，桃園分局將派遣警力實施彈性交通管制，桃園景福宮也自行協調義警25名協助維持遶境隊伍秩序，確保活動順利進行。

農曆7月（感恩月），是民眾感念祖先及普渡無主孤魂重要民俗月份，全國各地陸續舉辦相關活動。有百年歷史的「慶讚中元水燈排遶境」活動，集結十五街庄及9大姓氏宗親的水燈排車遶境，是桃園區一大盛事，尤其水燈排車行經大廟前，會將水燈排高高豎起，向廟內神明行禮致意，共同為市民祈願祝福，近30公尺高的水燈排，夜間豎起相當壯觀。

相關遶境車輛預計29日晚間6點在桃園區日光路集結後出發，晚間9點30分在成功橋南崁溪畔放水燈。本次約有10餘部水燈排車及工作人員車輛參與遶境，預計將吸引大批信徒及民眾參與，路線涵蓋桃園區主要市區道路，遶境路線上並規劃在中華路統領百貨、景福宮前、成功橋等地點立水燈排。

適逢下班時段，勢必影響交通狀況。桃園分局規畫警力進行交通管制疏導，必要時也會在重要路段指揮駕駛人改道行駛，避免交通動線打結，交通組長林健祥特別呼籲駕駛人務必遵守員警的指揮管制，共同維護交通秩序，確保安全。

遶境路線如下：水燈排車在當（29）日18時，於桃園區民光東路與日光路口附近集結後出發→左轉民生路→右轉三民路→左轉中山路→右轉南華街（18：30至19：10）→左轉中華路→左轉中正路（19：20至20：30）→左轉中山路→右轉民族路→右轉三民路→右轉民生路→左轉中山東路→右轉三民路→左轉成功路→抵達成功陸橋（21：30至23：00）。

豎立水燈排地點：當（29）日遶境沿線分別在A.三民路與中山路口（中山路上）、B.中華路與中正路口（中華路上）、C.中山路與中正路口（中正路上）、D.三民路與中正路口（三民路上）及E.成功陸橋（成功路上），共計5處地點。桃園警方表示，將視交通流量狀況，彈性管制車輛進入豎立水燈排路段，呼籲行經遶境路線車輛務必聽從員警指揮管制，並提前改道行駛，避免塞在車陣中。

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