2004年曾與台灣短暫建交的南太平洋島國萬那杜，近期該國總理卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）在議會一次不信任投票中，遭最高法院裁定失敗而陷入政治危機。同時，中國政府派遣的警務專家和警務裝備已經抵達該國，也讓其成為中美競爭格局下的關注焦點。

外媒報導，北京當局近年來打著「一帶一路」大建基礎設施的旗號，積極推動與南太平洋國家的關係，並且與索羅門群島簽署了一份祕密安全協議，因此引起美國以及澳洲和紐西蘭等國的高度警惕。

萬那杜反對黨領袖拉夫曼（Bob Loughman）近日在議會對卡爾薩考提出不信任投票動議，批評卡爾薩考與澳大利亞簽署了安全協定，稱其破壞了萬那杜的「中立」立場，並且有可能影響作為其最大債權國中國提供的發展援助。此前擔任萬那杜總理的拉夫曼，在任內大力發展與中國的關係。

萬那杜最高法院25日裁定，反對黨贏得了議會針對卡爾薩考的不信任投票，但是法院將等到28日才會解除他的總理職務，以便讓其有時間提出上訴。

另據中國駐萬那杜大使館官網上發布的聲明中表示，協助該國的「首批警務專家」已經抵達，並在25日舉行的儀式上，向萬那杜轉交了包括員警制服和手銬在內的警用裝備。卡爾薩考和中國駐瓦大使李名剛一道參加。據聲明，卡爾薩考在致辭時表示，中國警務專家將大大提升萬那杜警方維護社會秩序的能力。

據萬那杜當地媒體的報導，李名剛大使在致辭時表示，警務合作將改善警方的能力，並促進社會和經濟發展。另路透報導，萬那杜警方26日發表聲明稱，萬那杜警方「與所有的夥伴，澳洲、紐西蘭和中國維持良好的工作關係」。

路透報導，自從北京與索羅門群島簽署一項祕密安全協議以來，美國及其盟友一直在勸說南太平洋島國不要與北京建立安全關係。而萬那杜、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞和斐濟等國領導人24日在萬那杜舉行會晤，並簽署了一份尚未對外公布的有關安全事務的聯合聲明。