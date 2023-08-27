日本已於24日起排放福島第一核電廠內的「核處理水」入海，預計要花30年持續排放，引起日本周邊國家強烈反彈，不過駐日代表謝長廷昨天表示，微量放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉的北投石，就含有微量鐳；對此，律師簡榮宗表示，「建請『助日代表』每日喝500cc核汙水養生」。

簡榮宗今早在臉書發文，日本排放核處理水入太平洋，謝長廷不但沒有憂心恐影響台灣民眾健康，反而在臉書上發表「其實微量的放射性元素反而對身體有益」的言論。但福島排放的是東日本大地震中因核電廠事故累積的「核汙水」，並不是一般核電廠運行產生的「核廢水」。

簡榮宗表示，根據「綠色和平組織」調查，現存福島核汙水內除放射性氚以外，也包含幾十種不同的放射性物質，例如鍶90（一般核廢水不會有）及碳14等。

簡榮宗直言，如果「助日代表」的工作要做到極限，建議謝長廷可以每天喝500cc「核汙水」，攝取他認為有益的放射性元素，永保官位。