日本福島核廢水24日開始排入海洋中，造成周邊鄰國民眾恐慌，如大陸、南韓均出現民眾大批購買鹽巴的狀況，而台灣除了台鹽股價在25日漲停外，網友也陸續開始發現有民眾開始大量搶鹽，驚呼「真的有在搶購鹽巴」。

儘管福島核廢水爭議連連，日本政府仍堅持在24日中午開始將廢水排進大海中，引起周邊鄰國恐慌，台灣除了台鹽股價漲停外，臉書、PTT網友也陸續回報，在家裡附近的超市、量販店中，發現搶購鹽巴的狀況。

鄉民「ZoeyDestiny」26日下午在PTT政黑板表示，前往家中附近的超市買東西時，發現貨架上的鹽巴全部都是空的，詢問後店員告知有許多民眾一次購買好幾包，原因是「日本輻射要買一點回家放」；約一小時後鄉民「mathbug」回文指出，看了網友訴說的狀況後，住在新竹東區的他也出門到附近的家樂福逛逛，本是想證明新竹人沒有這麼蠢，結果實際一看鹽巴的貨架，竟真的空空如也。

鄉民「ameko34」26日晚間9點多，在PTT八卦板說，去附近的超市買東西時，發現有很多人一次買了好幾包的鹽，甚至有人是直接買一包5公斤的大包碘鹽。

此外，鄉民「Omight」更直接貼出照片，只見一旁路人的推車中裝了滿滿的鹽巴，他透露店員一補完貨，馬上就有人湊過去狂裝，僅兩個人就買了近30包鹽，隨後有其他顧客詢問是否還有鹽巴，店員因此抱了一大箱出來補貨，結果沒多久又被買到只剩5包，讓他忍不住說「不知道可憐店員今天抱了幾箱鹽巴出來，那看起來就重到X背」。