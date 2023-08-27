下個球季很有可能將是「小皇帝」詹姆斯效力湖人的「最後一舞」了嗎？《洛杉磯時報》記者布哈27日爆料，湖人已經開始為了詹姆斯即將離開做好準備，因為詹姆斯的王牌經紀人瑞奇保羅提前知會湖人總管佩林卡，詹姆斯打完下季之後就會跳脫合約成為自由球員。

畢竟詹姆斯的未來充滿不確定性，除了要看湖人今年夏天積極補強之後，下個球季能否順利奪冠，也要等待到底哪支球隊會在明年NBA選秀會挑走詹姆斯大兒子布朗尼，因為只要布朗尼並非加盟湖人，詹姆斯很有可能跳槽到布朗尼球隊完成父子同隊打球夢想。

「瑞奇保羅已經提前告訴佩林卡，詹姆斯會在下個球季選擇成為自由球員，不會執行2024-25年球季5142萬美元的球員選項合約，」布哈說，「佩林卡不知道詹姆斯真正想法，只能做好詹姆斯離開湖人後的備案，像是把球權逐漸移交給安東尼戴維斯或年輕球員。」

佩林卡今年夏天打破過往3季的「速成」理念，不再找尋只簽短約的老將，而是改跟年輕球員續約，目前湖人陣容有11人年齡未滿25歲，甚至拒絕詹姆斯希望利用里夫斯、八村壘等人去跟獨行俠換回厄文要求，無非就是看在詹姆斯即將離開的現實層面上。