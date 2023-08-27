李玟生前控訴遭《中國好聲音》羞辱錄音檔流出，引發網友不滿留言圍剿，浙江衛視日前宣布停播並展開調查，導致母公司市值蒸發近台幣1000億，如今這把火燒到那英身上，先是傳出她為了避風頭缺席音樂節，昨(26日)又爆出擬拋售北京豪宅自保。

陸綜《中國好聲音》接連被爆出黑幕，擔任過數屆導師的那英也捲入此風波，不僅被爆淘汰當紅「美聲男歌手」周深，還要求姚貝娜臨時改唱高難度的《All By Myself》，導致表現失常無緣奪下組內冠軍，更遭甄妮公開點名他跟姐姐那辛：「姐妹倆挺能混的」，沒想到日前以「身體欠佳」為由，缺席9月17日的音樂節活動，不過卻被發現她是前往泰國度假，被質疑是在避風頭。

那英被爆急於脫手北京4.5億人民幣豪宅。（圖／微博）

如今網友加碼爆料，那英急於脫手北京要價4.5億人民幣（約19.65億台幣）豪宅，推測是受到《中國好聲音》風波影響，據悉該獨棟豪宅約348坪，不僅有8房4廳7衛浴，還有50米私人水岸線，可以說是相當氣派，不過有人指出李玟錄音檔風波17日引發風波，豪宅掛牌日期為8月12日，推測兩者應該不相干，至於屋主身分是否為那英，尚未無法得知，讓不少人對此傳言持保留態度。

那英近來除了捲入《中國好聲音》風波，在節目《樂隊的夏天》當老師時，爆粗口痛罵「新學校廢物合唱團」主唱劉凹，導致場面陷入尷尬，事後發現是主唱態度太過輕浮導致，才還給那英清白。