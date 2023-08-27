新竹市政府即將在9月2、3日即將於新竹漁港舉辦國際風箏節。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹漁港魚鱗天梯、國際風箏賽場今年初發現紅火蟻問題，草地上插滿「紅火蟻防治區」小紅旗，近日又有民眾發現，防治紅火蟻的小紅旗出現在附近的波光市集，由於9月2、3日即將舉辦國際風箏節，擔心參加活動是否安全；市府表示，已安排廠商加強巡視，請民眾放心。

新竹漁港國際風箏賽場、魚鱗天梯是熱門觀光景點，風箏賽場從今年初就有多處草地插滿警示「紅火蟻防治區」小紅旗，近日又有民眾在臉書社團反映，指紅火蟻已經蔓延到波光市集，「這螞蟻還爬真遠」，由於即將舉辦風箏節，民眾也無奈表示「紅火蟻是這次的特別來賓嗎？」

貼文也引發網友留言，有網友說紅火蟻真的很強，但大自然的生物，要如何控制？人類都能肆無忌憚的破壞了，紅火蟻只是生存而已，雖然真的很困擾，但紅火蟻真的要根除很難；也有網友認為，插旗代表有在防治，參加活動應該沒有問題。

對此，市府產發處回應，市府於風箏節活動場域，平時皆有固定巡檢火紅蟻巢、標記並施灑昆蟲生長調節餌劑防治，因應風箏節民眾將於風箏賽場及波光市集密集活動，已安排專業廠商，加強巡視活動區域，並以觸殺型紅火蟻環境用藥針對紅火蟻丘灌注，讓民眾可於9月2日、3日 安心參與風箏節活動。

產發處也說明，紅火蟻為外來入侵種，北部多個縣市都有其蹤影。依國家紅火蟻防治中心資料顯示，竹市列管的紅火蟻防治區域約232處，面積約1387公頃，插旗是為了確認巢穴位置，需定期投藥及持續監控， 6個月以上無發現紅火蟻才會解除列管，目前插旗處為已投藥的防治點，主要是要提醒遊客和民眾留意腳步，市府也會持續觀察與防治。

另外，風箏賽場2019年就有紅火蟻現蹤，研判是自然遷飛而來。為防治蟻害，產發處每月都會在風箏賽場投藥，藥量約2500公克，但紅火蟻自然遷飛仍可能會造成擴散，會持續加強防治，確保遊客安全。