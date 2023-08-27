Shohei has a triple and a double already tonight.



It’s the second inning. 🦄 pic.twitter.com/s1CLYcPvdK — MLB (@MLB) August 26, 2023

天使隊大谷翔平右肘受傷剩下「一刀流」之後，美媒開始設想今年美聯MVP的其他可能人選。不過大谷的輝煌球季還未結束，27日他再度棒打大都會，繳出二壘打、三壘打、兩次盜壘成功、兩次四壞保送（1次敬遠），宣示MVP獎座可以提前刻上他的名字了。

美媒設想的MVP人選包括遊騎兵西曼（Marcus Semien）、席格（Corey Seager）、水手J-Rod、白襪羅伯特（Luis Robert Jr.）等等，主要是他們的勝場貢獻值WAR達陣5.0，整個球季打完超過8.0就是MVP等級球星了，但是大谷本季已經達到驚人的8.7。

大谷翔平如果維持二刀流直到季末，就會是棒壇歷史的最偉大球季。然而大谷受傷之後，賭盤莊家紋絲不動，包括美國BetMGM在內的幾天前就關盤了，有幾家關盤前達到誇張的100賠1（下注大谷100元只能賺1元）。

此戰大谷首局面對「餅乾」卡拉斯科（Carlos Carrasco）連打4顆界外球之後擊出強勁二壘打，差點就彈出右外野圍牆。第2局卡拉斯科的滑球沒投好，被大谷撈成右外野牆邊的三壘打（本季第8支），沒被轟成全壘打其實算幸運了。第4局大谷四壞保送，發狠連盜兩個壘包（第18與19盜）。最後一個打席大谷獲得敬遠四壞，雖然對手也怕他盜壘，但是更怕被他打。天使終場5比3獲勝。