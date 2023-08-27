許多人都有排便不順的困擾，以為多吃青菜就能改善，卻發現吃很多仍沒效。對此，營養師李婉萍表示，臨床上曾遇過個案飲食非常清淡健康，一天甚至能吃到4碗青菜，但依然有排便問題，而關鍵就出在沒吃水果、油脂量攝取不夠。

李婉萍在粉專「李婉萍營養師」發文提到，曾有個案很納悶，為何飲食健康、多吃青菜卻依然有排便問題？她解釋，關鍵就在沒有吃水果、油脂量也不夠，並給出2方向飲食調整建議，其一是青菜用燙的外，記得多加2匙油；另外，吃菜之餘水果還是要吃，因為其可助糞便軟化。

除此，有個案問到，食用木瓜是否能有效軟化糞便？李婉萍則說明，木瓜酵素確實會有幫助，但效果好不好還是要看每個人體質，像是百香果也屬含酵素的水果，建議可以多方嘗試，觀察吃哪種水果最能幫助排便通暢。

另外，大腸直腸外科醫師鍾雲霓先前分享，蔬菜和水果確實有助排便，但功能不一樣，前者是非水溶性纖維，能增加糞便蓬鬆度；後者為水溶性纖維，使大便潤澤能滑動。也就是說，當好幾天沒排便時，要攝取蔬菜來驅動便意；當糞便硬、黏時，則需要吃水果，讓大便變軟。

鍾雲霓也進一步指出，有便秘問題者，建議可多選擇龍鬚菜、地瓜葉、青江菜這一類纖維質量高的深綠色蔬菜，或是多吃木耳、海帶，這些食物的纖維都比萵苣、高麗菜多2～6倍。