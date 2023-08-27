日本24日啟動福島核電廠含氚核廢水排放入海，引發各國關注，台灣民眾擔憂核廢水會影響水產食安，我國駐日代表謝長廷昨（26）日表示，微量的放射性元素反而對身體有益，讓網友全炸鍋，國立清大工程與系統科學系教授葉宗洸指出，現在的關鍵是排放出去的含氚廢水，是否真的沒有其他活度不可忽略的核種，最直接的方式，應邀各國前往排放點進行海水取樣、分析，才能讓大眾放心。

葉宗洸24日於個人臉書PO出接受外媒採訪的4分多鐘影片，講述福島電廠含氚廢水排放，影片引發關注，有不少網友詢問，「現在有很大一部分的質疑，是怕過濾不乾淨，除了氚之外，排放水中還會有其他的放射物質。葉宗洸說，「目前只能假設過濾到只剩下氚，請問國際原子能總署（IAEA）是用什麼手段，確保過濾到只有氚在排放水中？」、「在台灣東北角採集的海水樣本，數據會不會有參考的價值？」

葉宗洸表示，氚這個核種可以檢測出來，但無法過濾掉，因為它是以水的型態存在。其他放射性核種如銫與鍶也都能測到，但經過濾後活度都已遠低於排放限值。現在的關鍵是除了排放出去的含氚廢水，是否真的沒有其他活度不可忽略的核種，日本東京電力公司在排放點自行取樣檢驗，但這不夠以昭公信，應邀請各國都前往排放點進行海水取樣、帶回分析，多重確認後才能讓大眾放心，否則都會有人質疑日本量測數據造假，或者國際原子能總署先前取得的過濾後樣品水已被動過手腳。

葉宗洸說，最直接的取樣位置是福島電廠附近的排放點，台灣東北角距離太遠，而且目前洋流方向不會在近期將海水送至台灣附近海域。