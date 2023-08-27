武汝潔生前睡的床位，旁邊還放著中華民國國旗扇子，令人唏噓。（崔正綱攝）

武汝潔生前住的矮房，房屋十分簡陋，天花板破裂下雨會滴水。（崔正綱攝）

武汝潔當時海軍受訓證書。（崔正綱攝）

武汝潔家前的小花圃，他晚年只能靠種菜、鄰居給剩菜飯度日。（崔正綱攝）

武汝潔與陸配結婚約20年，陸配始終不離不棄，陪伴他走完人生最後一程。（陳紀孝提供／崔正綱高雄傳真）

武汝潔與陸配結婚約20年，陸配始終不離不棄，陪伴他走完人生最後一程。（陳紀孝提供／崔正綱高雄傳真）

參與過國共內戰、96歲老榮民武汝潔上月去世，生前顛沛流離，晚年與陸配靠1萬3500元榮民就養金、家中小花圃種菜相依為命，6年前又因患病久臥不起，陸配仍不離不棄照顧他，兩老除借錢度日外，三餐只能靠鄰居可憐送剩飯菜過活。當武汝潔去世後陸配沒錢辦後事，所幸高雄「殯葬達人」陳紀孝得知此事，二話不說就替武汝潔辦後事，並將武汝潔安葬在燕巢軍人忠靈祠。

回顧武汝潔一生，他1927年出生於大陸安徽省宿縣，17歲時正值國共內戰，當時國民政府急需壯丁，武汝潔走在街道就被國民政府抓去充軍，加入海軍擔任海兵，從此與家人失聯。

直到1949年國民政府節節敗退遷台，武汝潔也跟著到台灣生活，後來退伍時，國民政府提供終身俸以及配房、一次性領大筆退伍金兩個選擇，由於武汝潔退伍正值前總統蔣經國開放兩岸尋親，當時他思鄉心切，於是選擇領大筆退休金回大陸，然而，踏上久違家鄉故土，雙親卻早已離世，天人永隔。

武汝潔懷著失落的心情返台，所幸當時退伍前，在「海軍航海學校（現為中華民國海軍技術學校）」經過1年受訓，成為乙級船員，能在退伍後從事跑船維生，當時武汝潔也因此攢了些積蓄，此時他遇見他第一個女人，雖然當時她是單親媽媽，但武汝潔不嫌棄，與她還有孩子同居生活，雖未結婚，也算是過著幸福日子。

好景不常，後來女友得重病，武汝潔耗盡所有積蓄，女友仍然不敵病魔去世，而女友孩子也就此與武汝潔不相往來。武汝潔就此過上孤獨日子，直到他77歲時，遇見了第二個女人，同樣來自大陸的趙麗華。

說起趙麗華，她一生也是充滿顛沛流離，她現年70歲，出生於大陸湖南省小鄉村，年輕時嫁到大城市，育有1子1女，她邊在街口賣菜養家，還要一邊照顧兒女，依舊還是賺了人生第一桶金，然而當時她發現前夫在外偷拿她的錢養小三，氣炸就與前夫離婚，獨自養育2名兒女。

然而，趙麗華女兒卻在18歲那年，突如其來一場車禍驟逝，趙麗華含淚拉拔唯一兒子長大，好不容易兒子在工廠找到工作，卻又突來傳出倒閉，兒子被迫裁員，失業在家，趙麗華聽聞同鄉稱台灣工作待遇好、賺錢快，但由於來台長期定居需姻親身分，趙麗華也在因緣際會下，認識武汝潔。

「剛嫁到台灣第3天就出門工作了」趙麗華苦笑表示，當時武汝潔直接表明，他「沒錢、沒房」，但由於趙麗華急需賺錢養家糊口，仍選擇與武汝潔結婚生活，並在高雄榮總擔任清潔工，經過多年省吃儉用，趙麗華不僅有些積蓄，還資助兒子在大陸買房。

由於武汝潔年紀大，趙麗華又多在外面工作，房東們擔心武汝潔隨時出意外，以調漲租金為由要求兩老搬家，當時1年就要搬2次，後來武、趙受不了，8年前趙麗華用多年存下的積蓄，加上向果貿社區許多同鄉老榮民借了18萬元，在左營區大義國中地買下現今的矮房，趙到醫院上班，武就靠著家錢的花圃種菜，但才剛買第2年，武汝潔身體每況愈下，到醫院診斷才發現罹患白血病。

當時武汝潔被診斷只能活半年，趙麗華就心想好好陪武汝潔走完人生最後一段路，便辭職在家陪伴武汝潔，可惜好運這時才來，武汝潔從半年活到去世整整6年，期間趙麗華都無法正常工作，擔心一出門武就死在家中，只能靠榮民就養金過活，原本想申請低收，但區公所人員表示，申請低收要放棄就養金，「要1萬3500還是要7000元」，讓趙麗華只好作罷。

上月，武汝潔身體狀況愈來愈差，最終在臨終前含淚向趙麗華懺悔「修了幾輩子福，才能取到妳這種老婆」兩老相擁而泣，武汝潔也咽下最後一口氣，離開人世。

隨著武汝潔離世，就養金也隨之消失，趙麗華又因年邁，四處找不到工作，只能繼續吃老本，三餐基本只能靠里長、鄰居、基金會救濟，而榮民服務處、區公所礙於法規制度愛莫能助，雖然當時趙麗華有成功向榮民服務處申請到4萬元喪葬費，但過了一個多月，迄今都未領到，鑒於沒錢再替武汝潔辦後事，令她相當著急，所幸透過鄰居介紹，聯絡了陳紀孝。

陳紀孝是果貿社區在地榮民之子，他始終謹記父親臨終前叮囑「要幫助困難榮民」，他也所見如今榮民遭遇，不禁感慨「外省榮民都是被政府忽視的團體」，所以當他一聽趙麗華的困境，二話不說就替武汝潔辦所有後事，還得知武汝潔一生沒錢、沒房，特地還做紙紮房子、燒庫錢，盼武汝潔在九泉之下能有錢、有房，過上幸福生活，並將武汝潔骨灰安葬，長眠於燕巢軍人忠靈祠。