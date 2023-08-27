大陸杭州、南京、成都3個熱點城市近期一連4天進行集中供地，陸媒統計發現，從成交結果來看，3個城市土拍市場分化加重，觸頂成交地塊數量走低。業內人士表示，新房成交規模環比持續回落，在一定程度影響房企拿地信心，預計房企補倉仍將聚焦核心城市或成熟板塊，土拍市場分化仍將持續。

大陸《新京報》報導，8月22日至25日，杭州、南京、成都進行集中供地。杭州推出7宗宅地，其中2宗地塊觸頂搖號成交，5宗地塊以底價或溢價成交；成都出讓15宗地塊，其中2宗地塊搖號成交，13宗地底價成交；南京出讓12宗地塊，其中2宗地塊觸頂待搖號，10宗底價成交。

據中指研究院統計，此次南京土拍結果分化較為明顯，河西中地塊、百家湖地塊觸頂待搖號，其餘10宗底價成交，總成交面積約51.8萬平方米，總規畫建築面積約111.4萬平方米，攬金約175.2億元（人民幣，下同），平均溢價率2.55％。

成都24日迎來本月內的第3場集中拍地，據中指研究院統計，15宗地塊全部成交，總成交規畫建築面積為100.6萬平方米，總成交價95億元，平均溢價率為2.1％。值得關注的是，8月份，成都進入供地高峰，供應了高達47宗的涉宅用地。

還有熱門城市杭州在22日進行第9批次供地。此次杭州共出讓7宗宅地，總建築面積57.8萬平方米，最終5宗地塊以底價或溢價成交，2宗地塊觸頂搖號成交，總成交價117.78億元。值得一提的是，在上半年的最後一次土拍中，杭州出讓的12宗地塊，有半數觸頂。但進入下半年，土地市場也有所降溫，分化明顯。

對於8月的土拍市場，中指研究院分析師孟新增認為，隨著新房成交規模環比持續回落，在一定程度影響房企拿地信心，土拍熱度連月下降。整體來看，除個別核心城市外，土拍總體熱度仍低迷。

另據中指研究院統計，今年1至7月，全國300城推出住宅用地規畫建築面積2.2億平方米，同比下降30.8％，絕對規模為近10年同期最低位；成交1.6億平方米，同比下降33.5％；土地出讓金1.1兆元，同比下降26.9％。

孟新增表示，究其原因，新房銷售恢復的不確定性直接影響政府推地、企業拿地積極性。「當前弱能級的城市、板塊土地出讓難度較大，企業拍地意願不足，預計房企補倉仍將聚焦核心城市或成熟板塊，土拍分化持續」。