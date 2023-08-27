為號召民眾踴躍挽袖捐血，高雄捐血中心今於舉辦「捐血送龍蝦」活動，民眾捐250cc送1隻龍蝦、捐500cc送2隻，一共限量200隻。捐血活動從一早9點開始，時間還沒到，就已經出現大批民眾排隊，排得首位的民眾一早6點多就來，大家不畏豔陽排隊等候，現場捐贈企業單位宣布再加碼100隻。

捐血送龍蝦活動，現場一共限量300隻。（洪靖宜攝）

捐血送龍蝦活動，現場一共限量300隻。（洪靖宜攝）

高雄捐血中心號召民眾踴躍捐血，27日上午9點於小港區中山國中門口，舉辦「捐血送龍蝦」活動，民眾捐血250cc送1隻龍蝦，捐500cc送2隻，限量200隻，送完為止。一大早活動都還沒開始，學校門口就排著長長人龍，約有300公尺長，大家不畏豔陽，就為捐血領龍蝦。

今早排第一位的吳先生為小港在地人，他提到，鬧鐘還設定4點起床，一早6點10分就來等，他說，自己平常就有捐血習慣，這次也是特別來響應捐血活動，拿到龍蝦後回家準備煮龍蝦粥；另外，排第5位的19歲許姓女同學，則是一早5點多就從燕巢出發，歷經約1小時車程一路到小港，被問到為何想來排隊捐血，她笑說：「因為我沒吃過龍蝦！」，她透露這是她首次捐血，心情有點緊張，拿到龍蝦後，要以水煮龍蝦來料理，捐血結束後她也開心拿著龍蝦合影。

捐贈企業代表石小姐表示，消息曝光後，引發許多討論，因此認為200隻不夠，決定再加碼100隻，有許多人響應，一共集資約10萬元來採購，就是希望大家踴躍捐血。該活動一共加增300隻龍蝦，捐血中心表示，結束後就以贈送原有紀念品為主。

首次捐血的李同學開心拿著龍蝦合影。（洪靖宜攝）