旗津百米海岸線驚見油汙，遊客在不知情的情況下水，一腳踩入整個腳又黑又油。（陳麗娜提供）

港務公司高雄分公司回應，今早會同海保署、高市府海洋局、海巡署第五岸巡隊及海歷公司共同現勘，汙染範圍約100米，已圍起警戒線，禁止遊客進入。（港務公司提供）

港務公司高雄分公司回應，今早會同海保署、高市府海洋局、海巡署第五岸巡隊及海歷公司共同現勘，汙染範圍約100米，已圍起警戒線，禁止遊客進入。（港務公司提供）

高雄旗津海水浴場是消暑勝地，不過昨天爆出油汙事件，約百米長海岸線布滿油汙，遊客在不知情的情況下水，一腳踩入整個腳又黑又油，忍不住飆國罵。民代痛批，高市府有關單位互踢批球。港務公司獲報今（27）日一早派員清汙，並拉起封鎖線禁止遊客進入。

國民黨高市議員陳麗娜昨天下午在旗津海水浴場舉辦「下水穿救生衣」宣導活動，她說，下午3時起陸續有民眾反映油汙狀況，自己秒變「一日除汙服務員」，尋求協助的遊客腳底都有又厚又黑又黏的油汙和沙子，許多父母向志工拿布沾松香水幫小朋友清理，外縣市遊客一邊除汙一邊罵，連外國朋友都質疑海水浴場有油汙，怎麼還能開放戲水？

陳麗娜指出，民眾反映在沙灘踩到油汙，海裡玩水身體也被油汙沾染，非常不舒服。她通知觀光局、海洋局卻沒立即隔離民眾下水，以及毫無作為；暖男市長在內的市府高官都放大假，遇到突發事件毫無危機管理可言，相關單位還互踢皮球，只能用「麻木不仁」4個字形容，海洋局攔不住油汙、也查不出油從哪裡來。

陳麗娜痛心說，這件事已重創高雄城市形象，當外縣市民眾痛罵「高雄很爛」、「不會再來高雄了」，難道暖男市長今天耳朵都不會癢嗎？她要求市府立刻查清楚油汙來源。

陳麗娜認為，若非7月21日發生的天使輪事件已經過去1個多月，難道還有漏網之油嗎？若不是，難道旗津海域又出現新的汙染源？後續相關處理措施包括清查汙染源、清除海灘及海水浴場油污、以及海水浴場是否繼續開放等，相關問題都希望市府能有明快處置。

對此，港務公司高雄分公司回應，今早會同海保署、高市府海洋局、海巡署第五岸巡隊及海歷公司共同現勘，汙染範圍約100米，已圍起警戒線，禁止遊客進入。

港務公司表示，早上6時派13人、岸巡派8人支援，現場皆為一顆一顆的油球，無需使用吸油索，眾人共同檢拾油球，總計約5公斤，後續請海歷公司派人持續巡檢，有發現油球立即檢拾，其他沙灘經檢視並無油汙。