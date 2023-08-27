辛巴威選舉委員會今天深夜表示，現年80歲的總統姆南加瓦在本週大選以52%得票率贏得第二任期。然而，國際觀察團表示，這場大選未達民主標準。

路透社和法新社報導，姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）於2017年一場軍事政變後，取代萬年總統穆加比（Robert Mugabe）掌權。這次大選選前外界即普遍預料姆南加瓦將連任成功，分析師也曾表示選情一面倒向執政黨。

根據辛巴威選舉委員會數據，姆南加瓦的主要競爭對手、反對派「改變公民聯盟」（Citizens Coalition for Change）領導人查米薩（Nelson Chamisa）得票率為44%。

2018年大選時，姆南加瓦險勝查米薩；反對派當年稱選舉存有舞弊，但憲法法院維持大選結果。

姆南加瓦所屬的辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）已掌權超過40年。

這次大選選前大致上並未出現暴力事件，但警察例行性禁止反對派集會，並依辛巴威嚴苛的公共秩序法逮捕反對派支持者。

辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線否認他們握有不公平優勢，也否認以舞弊手段尋求影響大選結果。

歐洲聯盟觀察團負責人昨天指出，這個星期的大選是在「恐懼氛圍」下展開；南部非洲國家組成的「非南開發共同體」（SADC）任務團則注意有投票延誤、禁止集會以及官媒報導偏頗等現象。

姆南加瓦因冷酷無情而贏得「鱷魚」綽號。分析人士認為，他比穆加比更加專制，卻沒有穆加比的才智及遠見。

姆南加瓦治下的辛巴威，經濟正一步步崩塌，存在惡性通貨膨脹、失業和貪腐等問題。而他在選前採取了壓制異己和打壓反對派等舉措。

辛巴威政治研究員若夫圖普羅斯（Brian Raftopoulos）說：「他是一個非常專制、非常獨裁的人物。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120827