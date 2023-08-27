據大陸國家統計局，今年前7個月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額3兆9439.8億元（人民幣，下同），年減15.5％，降幅比1至6月份收窄1.3個百分點。

同期，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額1兆3805.9億元，年減20.3％；股份制企業實現利潤總額2兆8835.6億元，下降16.6％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額9355.7億元，下降12.4％；私營企業實現利潤總額1兆0226.6億元，下降10.7％。

其中，製造業實現利潤總額2兆7694.2億元。在41個工業大類行業中，13個行業利潤總額較去年同期增長，28個行業下降。汽車製造業增長1.0％，石油和天然氣開採業下降11.4％，紡織業下降20.3％，電腦、通訊和其他電子設備製造業下降26.4％，石油、煤炭及其他燃料加工業下降87.0％。

同期，規模以上工業企業實現營業收入73.22兆元，年減0.5％；發生營業成本62.40兆元，增長0.2％；營業收入利潤率為5.39％，年減0.95個百分點。

7月末，規模以上工業企業資產總計161.40兆元，年增6.5％；負債合計92.92兆元，增長6.8％；所有者權益合計68.48兆元，增長6.2％；資產負債率為57.6％，年升0.2個百分點。

7月份，規模以上工業企業實現利潤總額5561.0億元，年降6.7％。