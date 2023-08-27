「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」，這個週末在高雄大遠百廣場盛大登場，29家台式鹹酥雞與11家異國炸物業者同場較勁，再聯合各式飲品業者及餐車等，共計超過50家攤商，一同帶來冰火二重天的味覺饗宴。熱愛這一味的高雄市長陳其邁，更專程到場與民眾同享美食大呼「這是最邪惡活動！」，同時化身型男主廚現場作菜。

陳其邁表示，歡迎海內外饕客來高雄，一次吃遍包含台式、異國各式頂尖與創意鹹酥雞炸物美食，把握暑假最後週末時光，開心痛快吃一波這受到國際喜愛的國民美食！

觀光局長高閔琳表示，全國民眾每年都很期待高雄的鹹酥雞嘉年華，尤其今年升級3.0版本，號召全台頂尖台式鹹酥雞名店外，再加入國際知名星級飯店、米其林必比登名店及異國特色餐廳，包括高雄宏裕行和迷路炸物、嘉義統香鹹酥雞、台中洪家回春堂和台北五星級鹹酥雞。

今年嘉年華共有29家台式鹹酥雞與11家異國炸物業者同場較勁。（圖／高雄市觀光局）

異國風味則邀請甫連莊米其林必比登的橋邊鵝肉樂朋鵝油法式炸物、承億酒店Bar Kao餐酒館義式鄉村酪奶炸雞、福容飯店英式口味松露炸物、德藝小築德國媽媽炸盤、H2O水京棧Pool Bar的墨西哥塔香蒜味香酥雞、義郎壽司旗下全新蔬食品牌植燃和食的菇菇雞、韓國第一連鎖品牌Nenechicken韓式炸雞；最特別的還有原住民風味馬告鹹酥雞，以及義郎壽司旗下全新蔬食品牌植燃和食的菇菇雞，以滿足現代人健康蔬食的飲食需求。

高閔琳表示，最適合搭配鹹酥雞炸物的飲料包括台灣啤酒、德式生啤、可口可樂、奶茶、連鎖茶飲等各式飲料，簡直就是最邪惡、最銷魂人間美味。除了這個週末下午3點到晚上9點，有食力爆棚的鹹酥雞嘉年華；下週末9/2-3還有高雄美食月最後強檔「高雄奶茶節」，將在大勇路甜美登場，邀請大家到場嚐遍高雄奶茶的美味，一次滿足所有渴望。

觀光局進一步指出，這次鹹酥雞嘉年華也安排許多現場精彩活動，像是兩天四場的星級主廚炸物秀，邀請高雄在地廚藝精湛的名廚，現身指導炸物料理，有來自高雄萬豪酒店京享蔬食百匯餐廳的主廚蔡長志、饗食天堂資深區經理劉擱增主廚及港仔大佬創辦人黃世傑及黃少豪，讓民眾近距離欣賞名廚手藝！

同時邀請四位大廚及知名美食Youtuber克里斯丁、資深美食作家顏怡今、大遠百店長黃友誠擔任專業評審，將於27日公布8家「評審團大獎」，及和15名來自不同國家的校園國際大使，選出15家「雞不可失獎」，另歡迎現場民眾投票選出心目中的「雞中之王，遇見好食雞」！此外想要留下特別的回憶與記錄的朋友，可多加善用現場的兩處精美拍照區，拍照分享精彩活動內容。另外，高雄大遠百也特別感謝高雄市政府舉辦活動，活動首日人潮帶動全館來客數成長50%，館內各飲料品牌更是大排長龍。

而民眾只要參與咕咕舞比賽、有獎徵答、填寫問卷，即可獲得限量飲料兌換券及參加抽獎，有機會獲得住宿券等大獎，有吃有玩真開心。觀光局建議想要參加鹹酥雞嘉年華的民眾，可搭乘捷運紅線至三多商圈站1號或2號出口，即可快速抵達會場，或搭乘輕軌至高雄展覽館站，沿新光路步行9分鐘即可抵達會場。相關活動訊息可上高雄旅遊網查詢（https://khh.travel/ ）、FB官方粉專（ https://www.facebook.com/khh.travel/ ）及IG（https://www.instagram.com/kaohsiung.bravo/）查詢。

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