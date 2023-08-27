官員表示，羅馬尼亞首都布加勒斯特附近一個液化石油氣加氣站今天發生兩起爆炸，造成1人死亡、46人受傷。（圖/路透社）

官員表示，羅馬尼亞首都布加勒斯特附近一個液化石油氣加氣站今天發生兩起爆炸，造成1人死亡、46人受傷。（圖/路透社）

官員表示，羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）附近一個液化石油氣加氣站今天發生兩起爆炸，造成1人死亡、46人受傷。

法新社報導，政府指出，傷者包括第1次爆炸後趕到布加勒斯特以北克雷韋迪亞（Crevedia）現場的26名消防員。

醫院指出，傷者中，至少8人嚴重燒傷。

Video shows massive explosion at LPG station in Romania; at least 1 dead and 46 injured pic.twitter.com/xU0hX6hzvY — BNO News (@BNONews) August 26, 2023

BREAKING 🚨 Massive explosion at LPG station near Bucharest, Romania



pic.twitter.com/WoR3OJGvmf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 26, 2023

羅馬尼亞緊急情況應變單位表示，當局派出約25輛消防車到現場試圖控制火勢，疏散周圍700公尺內的人員，並封鎖道路。

負責緊急應變單位的內政部副部長阿拉法特（Raed Arafat）告訴Digi24 電視台：「這地區需要進行評估，這個地方仍然很危險。」

內政部成立了一個危機小組，羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）也出席了會議。

喬拉庫在臉書（Facebook）上寫道，「克雷韋迪亞爆炸造成人員傷亡，我深感悲痛」，並稱這是一場「悲劇」。

他補充說：「必須迅速展開調查，看看是否有違反規定的情況。我要求當局對傷者採取緊急措施，以免此類悲劇再次發生。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120827