官員表示，羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）附近一個液化石油氣加氣站今天發生兩起爆炸，造成1人死亡、46人受傷。
法新社報導，政府指出，傷者包括第1次爆炸後趕到布加勒斯特以北克雷韋迪亞（Crevedia）現場的26名消防員。
醫院指出，傷者中，至少8人嚴重燒傷。
羅馬尼亞緊急情況應變單位表示，當局派出約25輛消防車到現場試圖控制火勢，疏散周圍700公尺內的人員，並封鎖道路。
負責緊急應變單位的內政部副部長阿拉法特（Raed Arafat）告訴Digi24 電視台：「這地區需要進行評估，這個地方仍然很危險。」
內政部成立了一個危機小組，羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）也出席了會議。
喬拉庫在臉書（Facebook）上寫道，「克雷韋迪亞爆炸造成人員傷亡，我深感悲痛」，並稱這是一場「悲劇」。
他補充說：「必須迅速展開調查，看看是否有違反規定的情況。我要求當局對傷者採取緊急措施，以免此類悲劇再次發生。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120827
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