台東市知本某渡假酒店疑似設備異常，今早傳出泳池氯氣外洩，4名成人及9名未成年兒童因吸入過量氯氣，出現咳嗽、頭暈及嘔吐等不適症狀，緊急分送台東基督教醫院、馬偕醫院及台東醫院，目前已無大礙。
據了解，有遊客在泳池戲水時發現氯氣冒出，另有遊客在池畔聞到濃濃氯氣味飄散。
飯店協理曾秉凱表示，泳池濾水設備為全自動系統，透過偵測區域人數密度，施放適量氯氣，非人為操作控制，將進一步釐清疏失，酒店也將負起一切醫療及後續責任。
台東市知本某渡假酒店疑似設備異常，今早傳出泳池氯氣外洩，4名成人及9名未成年兒童因吸入過量氯氣，出現咳嗽、頭暈及嘔吐等不適症狀，緊急分送台東基督教醫院、馬偕醫院及台東醫院，目前已無大礙。
據了解，有遊客在泳池戲水時發現氯氣冒出，另有遊客在池畔聞到濃濃氯氣味飄散。
飯店協理曾秉凱表示，泳池濾水設備為全自動系統，透過偵測區域人數密度，施放適量氯氣，非人為操作控制，將進一步釐清疏失，酒店也將負起一切醫療及後續責任。
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